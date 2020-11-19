الموت يغيب الفنان المصري فايق عزب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الخميس، وفاة الفنان المصري فايق عزب، عن 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان المصري الراحل، في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر الخميس.

وقالت نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفاً من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت نادية عزب لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأن زوجها رحل متأثراً بكورونا، لافتة إلى أن نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.

وقالت إن الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العجوزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،

والفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته ما تسبب في وقف حركة يده ورجله.

وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا "مارسا" في الصدر فقط، وهي نوع من البكتيريا التي لا تتأثر بأغلب أنواع المضادات الحيوية المستخدمة في علاج عدوى المكورات العنقودية العادية.

وفايق عزب ممثل مصري ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.



وانتقل الراحل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة.

وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وعمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.