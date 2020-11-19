شكرا لقرائتكم بهذا التاريخ.. "المرأة الخارقة 1984" بدور السينما وعلى هذه الشبكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيُطرح فيلم (ووندر وومان 1984) "المرأة الخارقة 1984" في دور العرض بالولايات المتحدة وعلى شبكة البث (إتش.بي.أو ماكس) التابعة لشركة (إيه.تي آند تي) في نفس التوقيت اعتبارا من يوم عيد الميلاد في 25 ديسمبر، في خطة بث غير معتادة فرضتها جائحة كورونا.

وقالت شركة وارنر براذرز للترفيه التابعة لشركة (إيه.تي آند تي) أمس الأربعاء، إن الفيلم الذي حقق في نسخته الأولى نجاحا كاسحا سيُعرض في دور السينما خارج الولايات المتحدة، حيث شبكة (إتش.بي.أو ماكس) غير متاحة، اعتبارا من 16 ديسمبر كانون الأول.

وفي منشور يفسر سبب قرار الشركة إتاحة الفيلم للمشاهدين بالمنازل وفي دور السينما في التوقيت ذاته قال جيسون كيلار المدير التنفيذي لشركة وارنر ميديا "بالنسبة لفيلم بهذا الحجم، هذه واقعة غير مسبوقة".

وعادة ما يجري طرح الأفلام السينمائية في دور العرض لحوالي 75 يوما قبل عرضها في قنوات البث.

وفيلم "المرأة الخارقة 1984" من أفلام الحركة ومن بطولة جال جادوت، وكان من المقرر في البداية طرحه في دور السينما في يونيو 2020.

المرأة الخارقة 1984

غير أن شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود قررت تأجيل عرض معظم الأعمال السينمائية محط الأنظار إلى 2021 نظرا لإغلاق دور كثيرة في أسواق رئيسية بسبب فيروس كورونا مما وجه ضربة قاصمة لشركات الإنتاج.

وتأجل عرض "المرأة الخارقة 1984" عدة مرات، وهو آخر فيلم من أفلام الحركة تخصص له ميزانية ضخمة على قائمة عام 2020.

ونالت خطة العرض تأييد مخرجة الفيلم باتي جنكينز التي سعت من قبل لعرضه في دور السينما.

وكتبت على تويتر "في مرحلة ما تفضّل أن تشارك الآخرين الحب والبهجة على أي شيء آخر. أتمنى حقا أن يمنح فيلمنا قدرا بسيطا من البهجة والمتنفس لكم جميعا في موسم العطلات القادم".

وقالت جادوت إن الخطوة "لم تكن قرارا سهلا".

وكتبت على تويتر "لم نظن أبدا أننا سنضطر لتأجيل العرض طوال هذه الفترة، لكن كوفيد عصف بكل عوالمنا".

وقال كيلار إنه يعتقد أن الخطوة مفيدة لكل من المشاهدين والعاملين والشركة "نظرا لتلقي رد فعل المشاهد سواء في دور العرض أو عبر شبكة إتش.بي.أو ماكس في الولايات المتحدة".

وتحاول الشركة اجتذاب مشتركين جدد إلى خدمة (إتش.بي.أو ماكس) التي أطلقتها في مايو أيار مقابل اشتراك شهري 15 دولارا لتنافس شركة نتفليكس.

ومن غير الواضح كم من المشاهدين سيتوجهون لدور السينما مع تفشي جائحة كورونا، في حين أن بإمكانهم مشاهدة الفيلم في منازلهم. ولا تزال دور العرض مغلقة في لوس انجلوس ونيويورك، أكبر سوقين لدور العرض بالولايات المتحدة.

ودور السينما المفتوحة بأماكن أخرى لا تطرح إلا عددا محدودا من التذاكر وتتخذ خطوات إضافية لمنع انتشار الفيروس.

وفيلم (المرأة الخارقة 1984) هو الجزء الثاني من فيلم (المرأة الخارقة) الذي أُنتج عام 2017 وبلغت إيراداته 821.8 مليون دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم.