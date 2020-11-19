شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فايق عزب بـ كورونا تجبر أعضاء نقابة الممثلين على عدم مرافقة الجثمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منير مكرم لـ"الخليج 365"، أن الفنان فايق عزب توفى متأثرا بفيروس كورونا وأن ذلك الأمر يحرم أعضاء المجلس النقابة من مرافقة الجثمان كما هو معتاد بالنسبة للراحلين من أهل الفن وأن مرافقة الجثمان ستقتصر على أولاده فقط نظراً لظروف الوفاة، وأنه لم يتسنى له معرفة تفاصيل أكثر لأنه داخل مستشفى للعزل.
وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد لـ"الخليج 365"، وفاة الفنان فايق عزب، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض وسيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر.
كما أجرى قبيل وفاته عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.
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