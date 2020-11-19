شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تنعى فايق عزب: "بعت ليا السلام وطمنى إنى هخف من كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة نشوى مصطفى، الفنان الكبير فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صبح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتبت نشوى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" سبحان من له الدوام استاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمس ايام وأول ماعرف انى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها انها هتخف بإذن الله وأنا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع النهاردة استاذ فايق عزب راح عند ربنا ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".



نشوى مصطفى

وأكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقبيل وفاته أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر، كما أصيب مؤخرا بفيروس كورونا.