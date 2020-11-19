شكرا لقرائتكم خبر عن فايق عزب آخر ضحايا فيروس كورونا بعد معاناة استمرت شهرا ونصف مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاة النجمة رجاء الجداوى، استطاع فيروس كورونا أن ينتصر علي الفنان فايق عزب ليغيبه الموت صباح اليوم الخميس بمستشفي العزل، ومن المقرر أن يتم دفنه فى مدينة الإسماعيلية بمقابر العائلة بعد صلاة الظهر، وقدم فايق عزب ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

وأجرى فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر، بعدها ظل راقدا فى المستشفى منذ شهر و 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن توافيه المنية.

ومن أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها.