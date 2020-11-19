شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز ناعيا فايق عزب: "كنت راجل غلبان ودمك شربات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى الفنان وليد فواز، الفنان الكبير فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صبح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتب وليد عبر حسابه على تويتر، قائلا:" مع السلامة يا عم فايق عزب كنت راجل غلبان ودمك شربات ربنا يغفرلك ويرحمك".



وليد فواز

وأكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقبيل وفاته أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر، كما أصيب مؤخرا بفيروس كورونا.