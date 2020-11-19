شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المحطات فى حياة الفنان الراحل فايق عزب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الفنان الكبير فايق عزب، بعد صراع مع المرض، وسيتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر، وولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وكان رئيسا لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، ومع بداية السبعينات أصبح فايق عزب وجها مميزا فى السينما والتلفزيون، وشارك فى العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل الدوامة والنديم والأنصار، وعدد كبير من الأفلام منها مدينة الصمت والشيطان امرأة والمطلقات، كما شارك فايق عزب في أفلام غبى منه فيه، واحد من الناس، وش إجرام، الباشا تلميذ، عسكر فى المعسكر.

والفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.