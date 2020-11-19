شكرا لقرائتكم خبر عن "ولد الغلابة".. تعرف على آخر محطات فايق عزب فى عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الراحل فايق عزب في مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر الذى عرض في موسم رمضان عام 2019 وظهر كضيف شرف خلال الأحداث، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل، كما ظهر في مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا من خلال دور مهم جسده خلال الأحداث، حيث كان يطارد السقا ومى عمر طوال المسلسل، والعمل من إخراج محمد أسامة وتأليف أيمن سلامة، كما سجل ظهورا بمسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد وكان للراحل دور مميز خلال الأحداث.

وتوفى الفنان الراحل صباح اليوم الخميس بإحدى المستشفيات، وسيتم دفنه عقب صلاة الظهر بمدينة الإسماعيلية، بعد وقوده منذ شهر 15 يوم تقريباً، وإجراء العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

الفنان فايق عزب أجرى فى وقت سابق عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبينت إصابته ببكتيريا مارسا في الصدر.