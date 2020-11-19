شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر الصداقة بين الفنان الراحل فايق عزب والشيخ الشعراوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الفنان فايق عزب عالمنا صباح اليوم الخميس عقب إصابته بفيروس كورونا وسيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر، واحترف الراحل الفن في مرحلة مبكرة، وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية، ومنها: "وطلع البدر، هجرة النور، هرقل في الحظيرة، مرة واحد صاحبنا، مشكلة خاصة جدا" وغيرها، كما عرف عن الفنان فايق عزب علاقته القوية بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كان صديقا مقرب له، وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عدة.

وقال فايق عزب في إحدى لقاءاته: "الشعراوي الله يرحمه كان صديقي، وكنا بنقعد مع بعض باستمرار لإني كنت ساكن جنبه في آخر شارع فيصل"، موضحا أن الراحل شبّه الفن ذات مرة بقوله: "الفن زي السكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تذبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

وأجرى فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط، بعدها ظل راقدا فى المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن توافيه المنية.

من أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها.