شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على نجل بوبى براون ميتا بمنزله فى لوس أنجلوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت السلطان بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية على بوبي براون جونيور، نجل النجم العالمي بوبي براون، البالغ من العمر 28 عاما، ميتًا في منزله، وكشفت شرطة المدينة أنها تلقت مكالمة من حالات الطوارئ الطبية يوم الأربعاء فى الساعة 1:50 مساءً، وتم التأكد من وفاته في مكان الحادث دون نقله إلى مستشفي، لكن لا توجد شبهة جنائية حتى الآن.



نجل بوبي براون

وفى تصريح لشبكة سى إن إن الأمريكية قال نيك زاتمارى، وكيل شركة براون، إنه "ليس لديه تعليق" بشأن الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الوفاة.



بوبي براون ونجله

تعرضت عائلة براون للعديد من الخسائر في السنوات الأخيرة، وكان بدايتها بوفاة النجمة ويتني هيوستن، التي كانت متزوجة من براون الأب حتى عام 2007، في 11 فبراير 2012، بعد غرقها فى حوض الاستحمام عن طريق الخطأ، وحكم قاضى الوفيات وقتها أن أمراض القلب والكوكايين العوامل الأساسية في وفاتها، وبعد ثلاث سنوات تم العثور على ابنة هيوستن وبراون ، بوبي كريستينا براون، لا تتنفس فى حوض الاستحمام في منزلها في روزويل بجورجيا، وتم علاجها في مستشفى ثم في دار رعاية المسنين لما يقرب من ستة أشهر حتى وفاتها فى يوليو 2015، عندما كانت فى الثانية عشر من عمرها.