شاهد.. نشوى مصطفى تطالب جمهورها بالدعاء للراحل فايق عزب

طالبت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها بالدعاء للفنان الراحل فايق عزب بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتبت نشوى عبر صفحتها قائلة: "سبحان من له الدوام، أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي أنا كنت فيها بعد دخولي بخمس أيام وأول ماعرف إنى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولو لنشوى وطمنوها إنها هتخف بإذن الله". اللي أنا كنت فيها بعد دخولي بخمس أيام وأول ماعرف إنى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولو لنشوى وطمنوها إنها هتخف بإذن الله". أضافت: "وانا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع.. النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ". ويذكر أنه كان الفنان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ 15 يوم تقريبًا، وأجرى الكثير من التحاليل، منها فيروس كورونا، حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

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