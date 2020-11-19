وفاة الفنان فايق عزب بفيروس كورونا

أعلن الفنان منير مكرم عن وفاة الفنان الكبير فايق عزب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". الشهير "فيسبوك". كتب "مكرم" عبر صفحته قائلًا: "الفنان فايق عزب في ذمه الله، الدفن في الإسماعيلية"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين للراحل المغفرة والرحمة. جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين للراحل المغفرة والرحمة. كان الفنان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ 15 يومًا تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

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