تراند اليوم : شهيرة : محمود ياسين لم يتقاضي اى اجر عن افلام حرب أكتوبر

قالت الفنانة شهيرة ان محمود ياسين الفنان الوحيد اللذس قدم ٨ أفلام وطنية تجسد بطولات الجيش المصري و دور الجندى المصرى في حرب الاستنزاف و نصر أكتوبر العظيم .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان محمود كان مقدر جدا من الدولة ، و انه لم يتقاضي اى اجر عن اعمال حرب أكتوبر ، كما شارك في العديد من حفلات انتصار أكتوبر .

وعلي جانب اخر اشارت شهيرة ان محمود ياسين كان بيحب اللغة العربية و الشعر و كان صوته عزب جداً ، و كان لما يتفرج على أي برنامج دينى و الشيخ يغلط في تشكيل كلمة كان يصلح التشكيل و يقول لنا كان لازم يقول كده .

وأضافت ان ديالوج الكلمة الذي قالها في مسرحية الحسين ثائرا انتشرت بعدها ، و ده اللى خلى محمود مميز في الاعمال الدينية التي ادها .