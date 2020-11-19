تراند اليوم : عمرو محمود ياسين : والدي صديق العمر ودائما ما يسعدنا في البيت

قال السيناريست عمرو محمود ياسين ان والده يعتبر بالنسبة له صديق العمر و ان علاقتهم منذ صغره دمها خفيف ، و بحكي له على كل حاجة .

و أضاف عمرو خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، و انه في البيت دائما يضحك و يهزر معانا في البيت ، وليس كالانطباع الذى اخذه الناس عنه نتيجة ادواره .

و تابع كان في موقف و انا صغير كنا في بورسعيد انا و والدى راكبين العربية و فجأة ناس اتلمت على العربية و انا اتخضيت و افتكرتهم بيهاجمونا ، و بعدين اكتشفت انهم كانوا بيحيوه و انه محبوب جداً في بورسعيد ، ساعتها عرفت انى ابويا مش زى اي اب و انه مشهور .