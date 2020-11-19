تراند اليوم : عمرو محمود ياسين : انهارت عند لحظة وفاة والدي وحسيت ان ذراعى اتشل

قال السيناريست عمرو محمود ياسين ان والده في الأيام الأخيرة أصيب بالتهاب رئوى حاد و دخل المستشفى و كانت الحالة صعبة جدا ولا نقدر علي ان نفعل شئ.

و أضاف عمرو خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان الأطباء ابلغوه ان حالة والدة صعبه جدا و الامر منتهى ، و في اخر زيارة ليه في المستشفى كانت بالليل و كنت حاسس انها اخر مرة هشوفه ، و كنت خايف يموت و امامى ولن اقدر علي تحمل هذه اللحظة دى .

و تابع عمرو في فجر يوم الوفاة اتصلت بينا المستشفى و توفاه الله ، لما روحت و شوفته انهرت و مقدرتش و حسيت ان ذراعى اتشل لدرجة انى افتكرت ان جاتلى جلطة .