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تراند اليوم : عمرو محمود ياسين : انهارت عند لحظة وفاة والدي وحسيت ان ذراعى اتشل

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سماح محمد 0 تبليغ

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قال السيناريست عمرو محمود ياسين ان والده في الأيام الأخيرة أصيب بالتهاب رئوى حاد و دخل المستشفى و كانت الحالة صعبة  جدا ولا نقدر علي ان نفعل شئ.

و أضاف عمرو خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان الأطباء ابلغوه ان حالة والدة صعبه جدا و الامر منتهى ، و في اخر زيارة ليه في المستشفى كانت بالليل و كنت حاسس انها اخر مرة هشوفه  ، و كنت خايف يموت و امامى ولن اقدر  علي تحمل هذه اللحظة دى .

و تابع  عمرو في فجر يوم الوفاة  اتصلت بينا المستشفى و توفاه الله ، لما روحت و شوفته انهرت و مقدرتش و حسيت ان ذراعى اتشل لدرجة انى  افتكرت ان جاتلى جلطة .



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