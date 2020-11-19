تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم فنانات الجونة بتلميح خارج .. مبعرفش أشلح

سيطرت حالة من الغضب على تصريحات الفنانة المصرية رجاء حسين عند سؤالها عن مهرجان الجونة.

و سخرت الفنانة القديرة رجاء حسين من فساتين الفنانات في مهرجان الجونة ، مؤكدة أنها رفضت الحضور هناك.

وقالت في لقاء مع برنامج “حلو الكلام” : سؤال غريب مجاوبش عليه .. مهرجانات ايه؟ هو فيه دلوقت مهرجانات؟ .. زمان كان فيه مهرجانات وإبداع وحشمة وشوفي مهرجانات شادية وفاتن حمامة .. مستحيل تمسكي عليهم حاجة.

وأضافت: المهرجان مش إنك تلبسي .. المهرجان إنك تعملي دور حلو يأثر فيا .. مش باللبس هي.

وتابعت: أنا دعيت لمهرجان الجونة بس مروحتش لأني بعرف ألعب “كومي” لكن مبعرفش ألعب “شلّح” .. أنا طول عمري عايشة في البيئة اللي اتربيت فيها .. عمركم شوفتوني لابسة شيئا ما أو بعمل التصرفات بتاعتهم دي؟ .. إطلاقا.

