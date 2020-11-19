تراند اليوم : يابختك ياحلمي.. حماقي بيغنيله في عيد ميلاده وهدية غير متوقعة – إتفرج

أهدى المطرب محمد حماقي أغنية خاصة للفنان أحمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده.

نشر حلمي عبر حسابه على Instagram فيديو للأغنية، وكتب تعليقا: “في هدايا كده ممكن تجيلك من ناس عشرة عمر وصحاب وأخوات من كتر جمال الهدية صعب أوي توصفها.. هدية فنية من صوت أخويا الفنان حماقي في عيد ميلادك الجاي ياحماقي همثلك حته أو حتي هضربك شقلباظ”.

واستعان حماقي من أجل هذه الأغنية بمسلسل “هو وهي” وتحديدا أغنية “عيد ميلاد نسمة”.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم “خيال مآته” وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.



