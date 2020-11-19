بالصورة – إدوارد يستعيد ذكريات المدرسة.. هل تغير شكله كثيرًا؟

متابعة بتجــــــــــــرد: استعاد الفنان المصري إدوارد ذكريات قديمة من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدا أنه أخذها من أرشيفه المدرسي حيث ظهر فيها وهو يقف إلى جانب زملائه مع بعض الاساتذة.

ومن خلال التعليق توجه إلى المتابعين بسؤال طريف وكتب: “حد يعرف يطلعني من الصورة دي؟ من ذكريات مدرستي كوليج دو لا سال”.

وتفاعل معه الكثيرون وأجابوا على سؤاله بطريقة تنطوي على الحس الكوميدي. وفي هذا السياق كتبت الممثلة السورية شكران مرتجى: “مش مبين أبداً” واشار الكثيرون إلى أن شكله لم يتغير منذ ذلك الوقت وحققت الصورة أكثر من 10 آلاف إعجاب.

ويشار إلى أن إدوارد يشارك في تصوير مشاهد مسلسل “لؤلؤ” إلى جانب عدد من الفنانين ومنهم مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وهيدي كرم وسلوى عثمان وعماد زيادة وحمدي هيكل. وهو من تأليف مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام”. ويؤدي فيه الممثل دور مدير أعمال فنانة تدعى لؤلؤ.