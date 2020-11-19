بالصور – داليا مبارك تفاجئ الجمهور بحملها… هكذا أعلنته

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة السعودية داليا مبارك متابعيها ومعجبيها بإعلان جملها بطفلها الثاني. وجاء هذا من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيها ظهرت وهي تقف في حديقة وترتدي فستاناً واسعاً وتبرز بطنها من خلال وضع يدها عليه.

وفي حين أنها لم تدل بأي تعليق إلا أنها تلقت الكثير من عبارات التهنيئة وابرزها من مواطنتها الإعلامية لجين عمران التي كتبت: “ألف مبروك يا عسولة ربي يسهل عليك و يتمم لك على خير”. كما نشرت صورة أخرى لها برفقة ابنتها وهي تجلس على العشب فيما تجلس الصغيرة على ركبتيها.

ويشار إلى أن الفنانة متزوجة من رجل أعمال أميركي ولديهما ابنة واحدة. ويذكر أنها احتفلت مؤخراً بيوم ميلاده في أجواء عائلية بسيطة.

وشاركت متابعيها على تطبيق “انستغرام” مقطع فيديو أظهر المفاجأة التي أعدتها لهذه المناسبة وعلقت: “شكراً لكل الاهل والأصدقاء شاركونا حفل عيد ميلاد زوجي ، شكراً صديقي الصدوق عبدالله الجبر وفكتوريا الي دائماً مشاريكنا بالافراح ويارب دوم”.