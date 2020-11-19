سر مكالمة هاتفية دفعت أحمد زكي للبكاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل عشاق النجم المصري الراحل أحمد زكي هذه الأيام بذكرى ميلاده، إذ ولد في 18 نوفمبر 1949.

واستطاع الراحل الملقب بـ"الإمبراطور" أن يغير مفهوم البطل الأول على شاشة السينما المصرية.

وكانت شركات الإنتاج تراهن على وسامة البطل قبل موهبته، لذلك عانى أحمد زكي كثيرا من أجل العبور للجمهور، ومن مشاهد صامتة، انتقل الى خانة البطل الأول وتصدر أفيشات الأفلام لسنوات طويلة.



واحتفالا بذكرى ميلاده، تلقي ”الخليج 365” الضوء على موقف إنساني للممثل الراحل الملقب بـ"الفتي الأسمر"، يؤكد أنه كان فنانا مرهف الحس، ويقظ الفؤاد.

الموقف كشف عنه الكاتب لويس جريس زوج الفنانة المصرية سناء جميل قبل رحيله بعامين، وقال إن زوجته كانت شديدة الإعجاب بموهبة أحمد زكي، وتتابع كل أعماله، وعندما هاجمها سرطان المعدة، وشعرت بعلامات اقتراب الأجل، أعلنت عن رغبتها في العمل مع الإمبراطور.





وأضاف لويس جريس "رغم تعب وألم المرض لم تتراجع سناء جميل عن أمنيتها في العمل مع أحمد زكي، وذات مساء أجرت اتصالا هاتفيا بالفتى الأسمر، وقالت له بصوت متعب: يا أحمد إنت فين، عاوزة اشتغل معاك، يا ريت تلحقني قبل ما أموت".



وتابع أن أحمد زكي تأثر بمكالمة سناء جميل، وعلى الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما، بكي من حديثها.





وواصل لويس جريس حديثه "بعد ساعات من المكالمة التليفونية جاء أحمد زكي منزلنا في حي جاردن سيتي بالقاهرة، ومعه سيناريو فيلم "سواق الهانم"، وكان هذا أول لقاء فني يجمع بين سناء جميل وأحمد زكي".

أما اللقاء الثاني كان فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وشارك في بطولته منى زكي وكريم عبدالعزيز وليلى علوي.

يذكر أن أحمد زكي رحل عن عالمنا في 27 مارس 2005، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة.