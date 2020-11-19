شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة افتتاح مسرحية " الوصية " بالمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الليلة على خشبة المسرح القومى عرض "الوصية" للمخرج خالد جلال، والذى يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة السبت الموافق 19 و20 و21 نوفمبر الجارى، ويقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

العمل المسرحى الوطنى، عن الشهيد محمد المعتز رشاد، ويحمل العمل الكثير من المواقف الإنسانية والبطولية، وكان حاضرا البروفة كل صناع العمل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى والشاعر محمد بهجت كاتب أشعار المسرحية والملحن أحمد كيكار صانع الموسيقى والألحان وأبو بكر الشريف مصمم الإضاءة ومهندس الديكور محمد الغرباوى وأزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.