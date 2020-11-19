الليلة افتتاح مسرحية " الوصية " بالمسرح القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الليلة على خشبة المسرح القومى عرض "الوصية" للمخرج خالد جلال، والذى يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة السبت الموافق 19 و20 و21 نوفمبر الجارى، ويقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.
العمل المسرحى الوطنى، عن الشهيد محمد المعتز رشاد، ويحمل العمل الكثير من المواقف الإنسانية والبطولية، وكان حاضرا البروفة كل صناع العمل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى والشاعر محمد بهجت كاتب أشعار المسرحية والملحن أحمد كيكار صانع الموسيقى والألحان وأبو بكر الشريف مصمم الإضاءة ومهندس الديكور محمد الغرباوى وأزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.
المطربة مي فاروق ستقوم بالبطولة الغنائية للمسرحية والتي ستشدو بالكثير من الأغاني داخل العمل المسرحي ومن نجوم العمل الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم والنجمة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل والفنان محمود حافظ والفنان محمد الدسوقى والفنانين الشباب بسنت صيام وحسن عبدالله ومايا ماهر ومريم الجندى وخالد الشامى ورحاب نصر وألحان المهدي ورأفت زين.
المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي .
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