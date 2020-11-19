شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات الأخيرة لألبوم محمد منير "باب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل النجم الكينج محمد منير حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "باب الجمال"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لمنير حيث يضم عددا من الأغانى المميزة والمتنوعة تحمل طابع بهجة ودراما ورومانسية.

ينشر ”الخليج 365” أسماء بعض أغانى ألبوم محمد منير، وهى: باب الجمال، أنا رايق، قلبى اتهبل، أرسم حبيب يشبهك، توب الفرح أغنية باللهجة النوبية.

ويتعاون منير مع عدد مع الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم من الشعراء أحمد حسن راؤول، ونور الدين محمد، ومجدى نجيب، ومن الملحنين أحمد عمار، وأحمد زعيم، وجية عزيز، ومن الموزعين وسام عبد المنعم، وأسامة الهندى، ورومان بونكا، وعمر إسماعيل.

يذكر أن آخر ما طرح الكينج محمد منير كان أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وموقع "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك فى فيديو كليب أغنية "الناس فى بلادى" المذيعة نجوى إبراهيم "ماما نجوى"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية فى المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.