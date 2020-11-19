شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يهدى أحمد حلمى أغنية فى ميلاده.. والبرنس: فى عيد ميلادك همثلك حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى النجم محمد حماقى صديقه النجم أحمد حلمي مقطع من أغنية بمناسبة عيد ميلاده، الذي احتفل به حلمي أمس 18 نوفمبر، والتي نالت إعجاب حلمي، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "في هدايا كده ممكن تجيلك من ناس عشرة عمر وصحاب واخوات من كتر جمال الهديه صعب اوي توصفها.. هديه فنيه من صوت اخويا الفنان حماقي .. في عيد ميلادك الجاي ياحماقي همثلك حته او حتي هضربك شقلباظ".



حماقي واحمد حلمي

ورد حماقي علي حلمي قائلا : "حبيبي يا حلمى كل سنة وانت طيب وإن شاء الله في عيد ميلادك الجاي هعملك أوبريت كامل".



حماقي وحلمي

واحتفل أمس الثنائى الأشهر في الوسط الفني النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما الذى وافق يوم 18 نوفمبر، ومن القدر أن الزوجين قد جاء إلى الدنيا في نفس اليوم، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وحرص عدد كبيرمن النجوم على تهنئة النجمين أحمد حلمي ومني زكي، بعيد ميلادهما، ونشر النجم عمرو سعد صورة لهما، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا : " أنا واحد من الملايين اللي بتحبكم..عيد ميلادكم سعيد".

فيما نشرت النجمة أيتن عامر صورة لمني وحلمي، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، لتهنئتهما بمناسبة عيد ميلادهما، وكذلك نشرت النجمة هند صبري تهنئة خاصة لمني زكي، عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"عيد ميلاد سعيد لأفضل ممثلة والصديقة المرحة مني زكي".