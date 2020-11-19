شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة تامر عاشور السابقة تخرج عن صمتها: "اتقدم لأهلى على أساس إنه مطلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة عن تفاصيل انفصالهما بعد التصريحات التى أدلت بها زوجته سمر أبو شقة، ما جعل البعض يوجه لدارين الاتهامات فى تسببها بالأزمة بينهما، مؤكدة أنه تقدم لخطبتها مدعي الطلاق من زوجته لكنها بمجرد علمها بعكس ذلك أصرت على الانفصال فى هدوء.

وكتبت دارين عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "نظرًا لااتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي و أوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد. وبالتالي مليش ذنب في اي حاجة".

وتابعت "تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس إنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زي زي جمهوره، عادي ان بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا و مشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت انه لسة زوجته على ذمته و فيه قضايا بينهم و لم يتم الانفصال بشكل رسمي".



دارين حلمي

وأضافت "أى بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين ( كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال و ليا الكاريير الخاص بيا) فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ و ده مش يخصني في شئ.. و في الاخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني و بينه لأنه مينفعش و كل التوفيق و النصيب بإيد الله. ربنا يوفقه في حياته و يوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله".

واختتمت كلامها قائلة "تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب و أنا بحترمه على المستوى الفني و الشخصي لكن ده نصيب و ربنا يوفقه في حياته واتمني محدش يتكلم في حاجه ميعرفش تفاصيلها ????????وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس.. أظن أنا جاوبت على كل حاجة و مش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".