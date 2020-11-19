شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مى عمر "لؤلؤ" فى مرحلة المونتاج استعدادًا للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج الشاب محمد عبد السلام من منونتاج الحلقات الأولى من مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه الفترة المقبلة، من انتاج شركة سينرجى، حيث يصور عبد السلام باقى مشاهد المسلسل بالتزامن مع مونتاج ومكساج الحلقات الأولى، حتى يصبح المسلسل جاهز للعرض مباشرة.

فى السياق ذاته، أثار المسلسل جدلا واسعاً الأيام الماضية، بسبب تشابه الأحداث مع رحلة كفاح المطربة شيرين عبد الوهاب، خاصة أن بطلة العمل تقدم دور مطربة فى رحلة صعود تدعى "لؤلؤ"، حيث خرجت شيرين ببيان صحفى، تؤكد فيه عدم موافقتها على تقديم سيرة ذاتية عنها، خاصة أنها مازالت على الساحة الغنائية.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.