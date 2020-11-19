"مخلصة لأصحابي ومش سهل استفزازي".. هكذا تحدثت شهيرة عن نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدثت الفنانة الكبيرة شهيرة، أرملة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، عن نفسها وأمنيتها في الفترة المقبلة.

وقالت شهيرة، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "أمنيتي في حياتي إني نفسي أقابل ربنا ويكون راضي عني، وساعتها مش هكون خايفة من الموت".

وتابعت شهيرة: "أنا مش سهل استفزازي.. ولم أعاني من غدر الناس.. وعمري ما ظلمت حد في حياتي ودايما بحس إني مظلومة وعندي يقين إن ربنا هيجيبلي حقي".

وأوضحت : "أنا مخلصة لصحابي، وعايزة أحب نفسي لأني معطاءة... ومرتكبتش خطأ بحياتي أعاتب عليه نفسي، ومشاعري بتخوني لما بكون بحب اللي قدامي ".

وأضافت: " أنا مؤمنة بربنا أوي.. بس مش قادرة أصدق إن محمود مش موجود ومش مصدقة ده لحد دلوقتي، وأكتر حاجة كسراني إنه مش موجود.. وبسأل نفسي دايماً هو أنا لابسة أسود ليه؟ ".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما