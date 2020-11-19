إحداهن أنقذتها شقيقتها من أزمة وأخرى "طار" فستانها في الهواء.. مواقف محرجة للمشاهير في المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لموقف محرج خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ11 لمهرجان الفضائيات العربية، وأثناء تواجدها بالمهرجان انسكب على فستانها "صينية" تحتوي على أنواع كثيرة من العصائر مما أدخلها في حالة من الاستياء والغضب.

موقف بسمة وهبة لم يكن الموقف المحرج الأول للفنانات في المهرجانات، فقد سبقتها العديد من النجمات وتعرضن لمواقف محرجة أيضًا نستعرض أبرزها في السطور التالية:

مريم حسن

الفنانة مريم حسن تعرضت لموقف محرج خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إذ سقط قرطها وظلت تبحث عليه أمام الكاميرات ما وضعها في موقف محرج.

غادة عادل

كما هو الحال مع الفنانة غادة عادل التي تعرضت لموقف محرج أيضًا خلال مشاركتها في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، بسبب الفستان الذي ارتدته وتعثرت في الحركة بسببه وكاد يسقطها أرضًا، ولكن تدخل البعض لمساعدتها في الحركة.

دانا حمدان

موقف محرج أخر تعرضت له الفنانة دانا حمدان خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، إذ ظهرت في فيديو وهي تحاول ربط حزام خاص بملابسها وعندما فشلت أنقذتها شقيقتها ميس حمدان وحلت الموقف.

مي عمر

تعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج لا تحسد عليه خلال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إذ تطاير فستانها أثناء وقوفها أمام الكاميرات، وهو ما جعلها ترتبك، وتضطر إلى ضبطه أمام المصورين برفقة زوجها المخرج محمد سامي.