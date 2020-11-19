شهيرة تكشف عن أقرب حفيد للراحل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشفت الفنانة شهيرة، عن أقرب حفيد لقلب الفنان القدير الراحل محمود ياسين.
وقالت شهيرة، أرملة الفنان الراحل ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "عاليا.. كانت أقرب حفيدة لمحمود ياسين، وكان بيفرح أوي لما يلاقيها داخلة عليه، لأنها كانت حنينة أوي عليه، وكان دايما يقول إنها هتبقى ممثلة فظيعة أوي لأنها بتعرف تغني وتمثل".
ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.
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