تراند اليوم : في عيد ميلادها .. فنانة شهيرة تعترف بـ "المثلية" وتشكر حبيبتها

يحل اليوم 19 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة جودي فوستر التي اشتهرت بالعديد من الأفلام أشهرها "صمت الحملان".

وحصلت جودي على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن فيلم "المتهم" عام 1988 فيما حصلت على جائزة أوسكار أخرى عن دورها في فيلم (صمت الحملان).

ولم تخلو حياتها الشخصية من التفاصيل المثيرة للجدل حيث استغلت لحظة تسلمها لجائزة جولدن جلوب عام 2013 لتعترف بالمثلية وتوجه الشكر لصديقتها سيدني برنارد التي واعدتها 20 سنة ثم في عام 2014 تفاجأ الجمهور بزواجها من ألكساندرا هيدسون.

