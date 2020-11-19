شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يجدد تعاونه مع وسام عبد المنعم فى 6 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولي عدد أخر من الملحنين مهمة تلحينهم، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم لـ ”الخليج 365”.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "انا لوحدي" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكي، "بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكي،"تسد النفس"، من كلمات جمال الخولى، وغيرهما.

يذكر أن الفنان رامى جمال حرص على استطلاع رأى متابعيه لطرح أغنيته الجديدة التى انتهى منها هذه الأيام أم ينتظر لبعض الوقت لطرحها، وكتب رامى جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا أنتو شايفين إيه"، وانقسمت آراء متابعيه إلى فريقين؛ فريق يريده أن يطرح الأغنية هذه الأيام، والفريق الآخر طالبه بتأجيل طرحها لبعض الوقت.