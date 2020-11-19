شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ضربة معلم" أشغال شاقة بين التصوير والمونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق تدوركاميرات تصوير مسلسل "ضربة معلم" بطولة محمد رجب حيث عاد الفريق من العين السخنة بعد قضاء أربع أيام تصويرهناك ليطير بعدها المخرج اسماعيل فاروق على غرفة المونتاج حيث يقضى معظم ساعات يومه داخل غرفة المونتاج لمحاولة الانتهاء من الحلقات التى ستكون جاهزة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة cbc يوم السبت المقبل بعدما كشفت القناة عن البرومو الأول وأعلنت موعد العرض.

من ناحية أخرى انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية تتر مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر طرحها فى الأيام القليلة المقبلة

وتعد هذه المرة الثالثة التى يغنى فيها أحمد شيبة تتر مسلسل محمد رجب، بعدما غنى تتر "علامة استفهام"، وتتر مسلسل "الأخ الكبير".

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.