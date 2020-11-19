شهيرة عن محمود ياسين: "كان دايما بيقول إني أحق منه في التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة الكبيرة شهيرة، تفاصيل جديدة عن زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.

وقالت شهيرة، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة: "في فترة من الفترات.. محمود ياسين كان فتى الشاشة وحلم كل البنات، وكان بيركز على تقديم كل الأعمال اللي تمس الناس والمجتمع.. عشان كدا الناس اعتبرته واحد منهم، والناس كلهم زعلوا عليه لرحيله".

وتابعت شهيرة: "محمود كان الفنان الوحيد اللي كل الأعمال الوطنية بتروح له، وكان يشارك دايما في الإحتفالات الوطنية سواء أمام الرئيس السادات والرئيس مبارك ".

وأضافت :" محمود ياسين ماكنش بيحب كلمة النجومية، وكان بيحب لقب الفنان، ودايما كان بيقول إني أحق منه في التمثيل لأنه خريج حقوق وأنا خريجة معهد الفنون ".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.