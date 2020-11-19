سارة عبدالرحمن تعلن تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، شفاءها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها به يوم ٤ نوفمبر الجاري.

وكتبت سارة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "بطمنكم أني الحمد لله بقيت سلبي كورونا، وبدأت أهو أرجع للحياة واحدة واحدة، الموضوع بصراحة مكانش سهل خالص بس الحاجة الوحيدة اللي هونت عليا هي سؤالكم ودعواتكم، وشكر خاص جدًا للدكاترة اللي من غيرهم ماعرفش كانت ها تعدي إزاي، ربنا يقوي الكل وميحرمش حد من حبيبه" .

يذكر أن، سارة عبد الرحمن، شاركت في أكثر من عمل فني، أبرزهم بطولتها لمسلسل "سابع جار".