"في روحه نبل الرجال".. هذا ما قالته أصالة عن زوج جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة لزوج الفنانة جومانا مراد، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: "إسمه ربيع وأنا أضفت له ال ليصبح الربيع.. لأن في روحه نبل الرجال وعقل يوازي نبله وقلب من أنقى من الورد.. حظي عظيم أن تكونوا إخوتي واصحابي وأهلي.. أخي الغالي وزوجتك الحبيبة الغالية جومانا مراد.. كل سنة وأنت سالم وناجح ورجل لعائلتك أمثاله قليل.. متعك الله بالصحة والعافية وطول العمر ".

وردت جومانا مراد، عليها قائلة :" قديش بيكون الإنسان محظوظ في هذه الحياة.. لما رب العباد يكرمه بمحبه كبيرة نابعة من إنسانة مميزة، غالية على قلوبنا ".

وأضافت : "شكرا لك يا حبيبتي ورفيقتي وأختي.. شكراً لك يا قطعة مني.. شكرا لرقيك وأصالتك أيتها الأصيلة... ربي ما يحرمنا منك ويعطيكي ليرضيكي".

يذكر أن، الفنانة أصالة نصري، قالت مؤخرا في لقاء بإحدى المجلات الخليجية : "قرار نهائي لا رجعة فيه لن أتزوج مرة أخرى.. عندي 4 ولاد وعندي أصحاب وشغل كتير عندي اللي بيلهيني لأخر العمر، والظاهر أن هذا المشروع ما فلحت فيه".