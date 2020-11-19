شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تخطف الأنظار بتوقيع JW Anderson بصورة من غرفة النوم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن النجمة العالمية ريتا أورا تعيش أفضل أيام حياتها حيث قررت أن تستعرض واحدة من أجمل إطلالاتها التى لفتت أنظار قطاع كبير من مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 16 مليون شخص .

نشرت ريتا أورا البالغة من العمر ( 29 عاما ) عدة صور التقطتها بطريقة الـ " selfie mirror " لتظهر باطلالة كلاسيكية منسقة و راقية و كأنها تستهدف عشاق الأزياء والموضة من مختلف الأنظار، كما ظهر بالخلفية خزانة ملابسها وهوما يدل ان أورا ألتقت الصور من داخل غرفة نومها .



ريتا أورا ريتا أورا

وريتا أورا التى تٌعرف أنها واحدة من أكثر نجوم الفن أناقة ورقى سواء بحياتها اليومية أو خلال حضورها للحفلات و المهرجانات، اختارت " البدلة " التى ارتدتها من مجموعة تصميمات دارأزياء " JW Anderson " ووصل سعرها إلى 1155 جنيه إسترلينى، وأشارت أورا أن حذائها ذو الكعب العالى من مجموعة " Shoe Dazzle ".

ولكى تكمل ريتا أورا إطلالتها مميزة فاختارت أن تكون تصفيفه شعرها بسيطة كذلك ماكياجها الذى أظهر جمال و جاذبية ملامحها .