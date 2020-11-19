شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج كل ما تحب معرفته عن فيلم " Chainz Full Circle " الوثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محبى وعشاق مغنى الراب الشهير تو تشينز " Chainz 2 " هم الأكثر حظا خلال هذه الفترة ، و ذلك بعد الإعلان عن فيلم وثائقى عن نجمهم المفضل، وهو العمل الذى يستعرض مرحلة مهمة من حياته ، واليوم نتعرف على بعض المعلومات عن المشروع الفنى الذى سيرى النور خلال الساعات القليلة الماضية .



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ما هو اسم الفيلم وأى مرحلة سيركز عليها؟

يحمل الفيلم الوثائقى الخاص بنجم الراب تو تشينز اسم " Chainz Full Circle 2 " ، ويستعرض العمل محطات بحياة النجم الشهير وأبرزها عشقه لرياضة كرة السلة، حيث لعب مغنى الراب كرة السلة بالكلية فى التسعينيات .

متى سيعرض فيلم " Chainz Full Circle2 "؟

يعرض فيلم " Chainz Full Circle 2 " على ESPN + غدا الخميس ( 19 نوفمبر ) ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " ام ان أى " .

هل تم اطلاق مقطع دعائى " تريلر " للفيلم ؟

شارك النجم الشهير تو تشينز محبيه و معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعى بنشره " التريلر " الخاص بالفيلم وذلك من أجل تشويق عشاقه و إثارة حماسهم لمشاهدة العمل .

و أشار تو تشينز فى المقطع الدعائى أن قبل توجهه لغناء الراب والوصول للشهرة كان تركيزه الأول على لعب كرة السلة ، حيث أكد أنه كان يمارسها طول اليوم و كل يوم .