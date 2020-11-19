القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية شهيرة، إنها أصيبت بمشكلة في بشرتها ما اضطرها إلى الابتعاد عن التمثيل، لصعوبة وضع ماكياج.
وأوضحت أن الفحوصات أثبتت حساسية بشرتها بشكل مفاجئ، وسافرت إلى فرنسا للعلاج، لكن الأطباء أكدوا لها عدم وجود أسباب عضوية.
وأضافت، في تصريحات محلية: "أصدقائي أكدوا لي أن ما تعرضت له كانت نتيجة سحر، لكن من وجهه نظري متعمليش سحر، رغم أنه مذكور بالقرآن، لكنني لا أعتقد بالخرافات والجدل والشعوذة".
وأشارت إلى أن المرض اختفى فجأة بعد عامين من الاعتزال، لأنها كانت تواظب على قراءة القرآن والأحاديث النبوية باستمرار، و"كان لها بالغ الأثر في شفائي".
وكانت الفنانة شهيرة، حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، للحديث عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.
وأكدت أنها سمعت عن وجود محاولات من بعض الفنانات، للقيام بأعمال سحر تضر علاقتها بزوجها، لكنها ترى أن العلاقة لم تتأثر، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف فسره المحيطين بها، بوجود أعمال سحر ضدها.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تتحدث عن "أعمال سحر" أبعدتها عن التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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