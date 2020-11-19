شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ميجان ذا ستاليون للنساء ذوات البشرة السمراء قبل إطلاق ألبومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون بأنها من أكثر النجوم دعمًا للنساء ذوات البشرة السمراء وتسعى دائمًا لحثهن على أن يكن أعلى صوتًا الآن وأكثر قوة وصراحة، فقد وجهت النجمة الشهيرة رسالة للنساء قبل ساعات معدودة من إطلاق ألبومها الجديد good news.

دعت مغنية الراب الشهيرة البالغة من العمر (25 عامًا) النساء ذوات البشرة السمراء موجهة لهن رسالة، فقالت: "أريد أن تكون المرأة السمراء أعلى صوتًا.. أريد أن نكون أكثر جدارة.. أريد أن نطالب بالمزيد من حقوقنا، وأن نكون أكثر صراحة، وأن نستمر فى الحديث ونواصل المطالبة بما نستحق"، واستكملت قائله: "لا تتغيرى، فقط كونى أفضل"، وكان تصريح ميجان يتصدر الكثير من المواقع الشهيرة مثل "ام ان أى".

يذكر أن ميجان ذا ستاليون قررت مؤخرًا أن تساعد قطاعًا من النساء ذوات البشرة السمراء لكن بطريقة جديدة ومختلفة، فقد أطلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عامًا مبادرة من أجل تقديم منح دراسية خاصة للنساء ذوات البشرة الملونة اللاتى يسعين للوصول للتعليم الجامعى أو نيل شهادة دراسات عليا.

وقد تعاونت ميجان ذا ستاليون مع Amazon Music لتقديم منحتين دراسيتين بقيمة 10.000 دولار كجزء من صندوق المنح الدراسية "Don't Stop" والذى سمى على اسم أحدث أغنية سينجل قدمتها ميجان مع النجم العالمى Young Thug.