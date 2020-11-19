شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلادها.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيل سعاد مكاوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد إحدى أهم نجمات المونولوج في مصر، الفنانة سعاد مكاوى التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1928، وهي ابنة الملحن الكبير محمد مكاوى، اشتهرت بأغاني المونولوجات، وساعدتها خفة ظلها وكاريزمتها أن تكون متفردة بهذا المجال، واشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية في السينما مع إسماعيل ياسين.

وفي حوار نادر للفنانة سعاد مكاوى، على الفضائية المصرية الثانية، كشفت عن موقف شهير جمعها بالفنانة إسماعيل ياسين، حيث رفض تقبيلها في أحد الأفلام، مهددا بفسخ العقد، وقالت: "إسماعيل قبل ما يبدأ كان يكتب في العقد إنه مبيبوسش البطلة، وفي مرة المخرج طلب إنه يبوسني في آخر الفيلم، لكنه رفض بشدة، وقاله ألغي العقد لكن مش هعمل كدة"، مما دفعها لسؤاله عن السبب، خاصة أن تلك المشاهد كانت منتشرة في الأفلام، ليرد عليها قائلًا: "هو كدة مزاجي".

الراحلة سعاد مكاوي شاركت في حوالي 20 فيلما من أشهرها "منديل الحلو" و "أسمر وجميل" و "جزيرة الأحلام" و "لسانك حصانك" و "نهارك سعيد"، وكان آخرها فيلم "غازية من سنباط" في عام 1967.

ومن أشهر أغنياتها: "لما رمتنا العين" و "قالوا البياض أحلى" كما غنت الأوبريت الإذاعي الشهير"عواد باع أرضه" واشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية بالسينما مع إسماعيل ياسين ومنها دويتو "عايز أروّح" في فيلم "المليونير".

تزوجت الراحلة 3 زيجات من الفنان محمد الموجي الذي طلقت منه لعلاقته بالفنانة وداد حمدي وتزوجت بعده من المخرج عباس كامل، وكان آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل وقد اعتزلت سعاد الفن وانقطعت عن الطرب لسنوات ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات التي لم تجد الإقبال الذي يشجعها على الاستمرار فيها لتنسحب تمامًا من الساحة.