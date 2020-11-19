طارق العريان في ذكرى ميلاد أحمد زكي: "شريكي وصديقي المقرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج طارق العريان، على استعادت ذكرياته مع الفنان الراحل أحمد زكي، احتفالا بذكرى ميلاده الـ 71

ونشر العريان، صورا تجمعه بأحمد زكي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "في مثل هذا اليوم... ولد أسطورة... مش أسطورة بس.. شريكي في النجاح وصديقي المقرب جدا العبقري أحمد زكي.. عيد ميلاد سعيد في الجنة حتى نلتقي مرة أخرى".

يذكر أن، الفنان الراحل أحمد زكي، من مواليد مدينة الزقازيق، وولد يوم ١٨ نوفمبر ١٩٤٩، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.