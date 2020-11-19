حقيقة إصابة عمرو محمود ياسين بجلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عن حقيقة إصابته بجلطة في كتفه.

وقال عمرو، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة : "تعرضت لخبطة في كتفي، بعدما تلقيت خبر وفاته من المستشفى الساعة ٦ الصبح، وأعتقدت وقتها أنها جلطة وجاتلي".

وأضاف : "لما روحت للمستشفى وقعت من طولي هناك، ومكنتش قادر أمسك نفسي، ووجهت صعوبة إني أقول لوالدتي إزاي، وبمجرد وصولي لغرفتها (صوتت لوحدها من غير ما أقولها)، والمدفن كان فيه مشاكل لأنه ماكنش مفتوح ومجهز، لأنه كان مقفول بقاله ٣٠ سنة ".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما