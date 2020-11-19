شهيرة تكشف عن الحوار الذي دار بينها وبين محمود ياسين داخل سيارة الموتى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة شهيرة، عن الحوار الذي دار بينها وبين زوجها الراحل محمود ياسين داخل سيارة الموتى.

وقالت شهيرة ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة : "فضلت اتكلم مع محمود عادي جدا واقوله أوعى تتخض لأنك أنت حلو، وأعمالك حلوة، هيجيلك ملكين وهيسألوك ٣ أسئلة (من ربك وما دينك ومن نبيك) .. وإنت ياما مدحت في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا عارفة إنك هتكون في مكان كويس، وقعدت أكلمه كأنه مش في الصندوق وموجود قدامي".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.