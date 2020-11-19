شهيرة تروي قصة رؤية محمود ياسين.. وحقيقة ختمه القرآن ٥٠ مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
قالت الفنانة المعتزلة شهيرة، أرملة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين: "الناس بتشوفله رؤى كتير، وكان فنان جميل ومؤمن، ويقعد يكلمني عن عظمة رسولنا، وعنده إيمان غير عادي ويقعد يفهمني أمور كثيرة في الدين ".
وأضافت شهيرة، ببرنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي المذاع على قناة "الحياة": "في مرة محمود شاف رؤية قالي عليها ( لقيت حد بيخبط على كتفي، وبيقولي يا محمود إقرأ القرآن ٥٠)، فبيسألني وبيقولي أنا مش عارف يقصد إيه؟ .. هل أبص في القرآن وأشوف الصورة ٥٠ ولا أختم القرآن ٥٠ مرة، فقولتله إنت حاسس بأيه.. فقالي (حسيت إني عايز أختم القرآن ٥٠ مرة، وفعلا ختمه).
وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.
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