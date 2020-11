سيلفستر ستالوني ينضم متأخراً للموسم الثاني من فيلم: "The Suicide Squad"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:40 صباحاً - مازال النجم الهوليوودي الشهير سيلفستر ستالوني رغم تقدمه بالسن ،نجماً أسطورياً وحلم صناع الفن السابع بالعمل معه.

وقد أعلن حديثاً : المخرج جيمس جان، عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالوني إلى طاقم عمل الموسم الثاني من فيلم : " الفرقة الإنتحارية- The Suicide Squad" ،بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير- شباط الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً ذلك في تصريحاً صحفياً له، وكشف جان، عن تلك المفاجأة في منشور جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ،ليعلن عن انضمام اسطورة الملاكمة وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد، حيث نشر صورة تجمعهما، وكتب: "أحب دائماً العمل مع صديقي سيلفستر ستالوني عملنا اليوم على فيلم " الفرقة الإنتحارية - The Suicide Squad"،الذي متوقع أن يكون فيه استثنائياً كالعادة، على الرغم من كونه نجماً سينمائياً مبدعاً، إلا أن معظم الناس مازالوا لا يعرفون الجانب الرائع لهذا الرجل".

ووفقاً لما ذكره موقع "فاريتي" ،فأن جيمس جان، مخرج فيلم " The Suicide Squad"، قد أعلن في التعليقات مسبقاً عن ظهور "سيلفستر ستالوني" في أحد مشاهد العمل، إلا ان انتهاء شهر التصوير في فبراير- شباط الماضي، أثار الكثير من الشكوك حول إلغاء ظهور ستالوني، ليعود من جديد بعدها بأشهر قليلة ليعلن انضمامه لفريق العمل مجدداً.

ومن المفترض لغاية هذه اللحظة،إطلاق الموسم الثاني من فيلم : " The Suicide Squad" للمخرج جيمس جان الذي قام بكتابة نصه أيضاً ،وبطولة: نخبة نجوم هوليوود: مارجوت روبي،وإدريس ألبا،وجون سينا،وجويل كينمان،وفيولا ديفيس،وبيتر كابالدي ، في 6 آب – أغسطس في فرنسا ،عام 2021 المقبل.

يشار إلى أن مؤلف ومخرج الفيلم جيمس جان قد استلهم نص فيلمه هذا من كوميديا: " Suicide Squad" التي عرضت في حقبة الثمانينيات .

ولن يكون هذا الفيلم هو التعاون الأول للمخرج جيمس جان مع سيلفستر ستالوني،فقد سبق وعملا معاً بنجاح في فيلم : "Guardians of the Galaxy Vol.2".





