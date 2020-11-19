تايلور سويفت تعترف: استلهمت أغنيتي "سلام" من واقع علاقتي بخطيبي جو ألوين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:40 صباحاً - رغم نفي عدد كبير من نجوم الغناء من حقيقة أن بعض أغانيهم تعبر عن مواقفهم في الحياة،وتصف بكلماتها ومعانيها بعض صفاتهم ومشاعرهم،إلا أن البعض منهم يتمتع بقدر أكبر من الصدق ويعترف بذلك مثل المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

بحسب موقع "بازفيد" ،اعترفت المغنية الأمريكية تايلور سويفت البالغة من العمر"30 عاماً" التي تصدّر ألبومها الغنائي الثامن "فولكلور" بورصة الألبومات في الولايات المتحدة والكثير من دول العالم في مقابلة حديثة لها مع أسطورة الموسيقى بول مكارتني في مجلة "رولنغ ستون"،بأن أغنياتها تعبر عن حياتها ومشاعرها ،وبالأخص أغنيتها " سلام Peace" من ألبومها الثامن "فولكلور" التي تتحدث عن معاناة فتاة وشخصية عامة يتملكها الرعب من الوقوع في الحب،كما اعترفت بأن أغنيتها "سلام" مستلهمة من واقع وتفاصيل علاقتها مع خطيبها الممثل جو ألوين "29 عاماً".



خطيبها جعل حياتها أفضل وأجمل

تايلور سويفت وخطيبها



وكشفت تايلور سويفت عن أهمية وتأثير وجود خطيبها في حياتها فقالت إن خطيبها "جو ألوين" جعل حياتها أجمل وأفضل، وأنها تعيش معه قصة حب رائعة، وتحاول أن تعيش حياتها بصورة طبيعية، رغم طوفان الباباراتزي الذين يحاصرونها طوال اليوم ويرصدون كل حركتها وإيماءاتها.

وأضافت أن خطيبها جو لا يستاء أو يعارض ما يقوله الناس عنه وعنها من أخبار مزيفة،لأنه يعرف ماهو حقيقي بينهما.

وقالت سويفت أيضاً، إنها تتمنى أن يتفهم خطيبها طريقة تفكيرها ومعاناتها ويتكيف معها لكي يؤسسا معاً حياتهما الجديدة، وهو ما تلاحظه في خطيبها الذي نجح في أن يشعرها أنها فتاة عادية تستحق أن تحب وتجد من يحبها لذاتها المجردة.



شعرت بأنها مثل أخبار قديمة عندما بلغت 22 عاماً

تايلور سويفت



واعترفت تايلور سويفت أيضاً بإنها كانت تدرك أهمية موهبتها وأهميتها كمغنية منذ بداية مسيرتها الفنية المبكرة حين كانت في ال16 من عمرها،حيث بدأت منذ هذا السن بإصدار ألبوماتها،واحداً تلو الآخر،لهذا عندما بلغت سن الثانية والعشرين ،شعرت حقاً بأنها أخبار قديمة.