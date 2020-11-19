ليلي كولينز تكشف سر سعادتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:40 صباحاً - في زمن الكورونا غالبية المشاهير في إجازة قسرية من العمل،وأثمرت هذه الإجازة وقتاً أكثر لحياتهم الخاصة يكرسونها لأنفسهم ولمن يحبون،وقد فعلت الممثلة الشابة ليلي كولينز ذلك.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة،تحلق الممثلة البريطانية الأصل الأمريكية الجنسية الشابة ليلي كولينز البالغة من العمر"31 عاماً" في سماء السعادة،وتتربع إلى جانب خطيبها المخرج تشارلي مكدويل فوق قمتها بعيداً عن صخب ومتاعب العالم الكثيرة.

وأكدت ليلي كولينز أنها تستعيد هدوءها وتوازنها بالسير مع خطيبها المخرج تشارلي مكدويل وسط الطبيعة .



ستبدأ قريباً تصوير الموسم الثاني من فيلمها "إيميلي في باريس"

ليلي كولينز



وكشفت ليلي كولينز ،أنها الآن في قمة سعادتها لأنها تلعب دور الخطيبة في الواقع والحياة في ظل استراحة مهنية مؤقتة من التمثيل قبل أن تبدأ تصوير الموسم الثاني من فيلمها " إيميلي في باريس" الذي حقق نجاحاً عالمياً رائعاً،وكانت الممثلة كورتني كوكس،نجمة مسلسل "فريندز" الشهيرة إحدى أبرز المعجبات بالفيلم وأداء ليلي فيه،وعبرت عن شعورها بوضع أشكال تعبيرية رقيقة في السوشيال ميديا.



الطبيعة وخطيبها ينقذانها من التوتر وضغوط الحياة

شارلي مكدويل



وأوضحت ليلي كولينز عن أسباب سعادتها واستقرارها النفسي وهدوئها العميق ،ولم تنس أن تنسب فضل هذا الأمر إلى خطيبها شارلي مكدويل والطبيعة،وأكدت بما لا يدعو للشك: أنها سعيدة لأن خطيبها يؤازرها دائماً وتشعر أنه يقف بجانبها دائماً، وتشعر معه بالراحة والطمأنينة وخاصة عندما يكونان في رحاب الطبيعة مع كلبهما.

وأضافت كولينز أنها تعشق استكشاف الطبيعة وتشعر أنها تستكشف نفسها في الوقت نفسه، وتتخلص من توترها ومن ضغوط الحياة.

وكانت ليلي كولينز وخطيبها المخرج تشارلي مكدويل قد أعلنا في 25 أيلول –سبتمبر 2020 عن خطوبتهما بعد مضي ما يقارب العامين على علاقتهما العاطفية التي تمت بسرية تامة وبخصوصية شديدة اقتصرت عليهما الإثنين فقط من دون تواجد أي فرد من عائلتيهما عبر منشور لهما معاً في حسابيهما الخاصين بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"،أرفقاه بصورة ينحني فيها تشارلي وسط الطبيعة خلال رحلة مشتركة لهما في ولاية أريزونا أمام ليلي ،رافعاً خاتم الخطوبة غير التقليدي طالباً منها الزواج وسط الطبيعة،وصورة أخرى ليد ليلي مرتدية خاتم الخطوبة وتشير إلى موافقتها السريعة،وارتباطها الرسمي له، ووصفت شعورها بتعليق قالت فيه: "أنقى سعادة شعرت بها على الإطلاق".

كما نشرت صورة ثالثة وهما يتبادلان قبلة الخطوبة،وكتبت كلمات رومانسية إلى جانب الصور قالت فيها: " انتظرتك عمري كله، لا أستطيع الإنتظار حتى نبدأ حياتنا سوياً ".

وهنأ ليلي كولينز وتشارلي مكدويل على خطوبتهما عدد كبير من مشاهير هوليوود على رأسهم: ريز ويذرسبون ،وجينيفر غارنر،وسيارا.

يشار إلى أن ليلي كولينز وخطيبها تشارلي مكدويل يعشقان الطبيعة جداً،ويمضيان غالب وقتهما مستمتعين برحلات برية للجبال والطبيعة بمنزل متنقل بعربة يسيران فيها حيثما يريدان وبأي وقت يشاءان،لأنهما يمضيان الكثير بحسب ما قالت ليلي كولينز بمنشور لها بإنستغرام في منزلهما المتنقل الصغير "المنزل المتنقل" ،ويشعران برحلاتهما بكثير من الراحة والطمأنينة والسعادة الأبدية رغم كل تحولات عام 2020 غير المتوقعة ،وكانا كثيراً ما ينقطعان عن العالم الخارجي ويغلقان هواتفهما الجوالة.