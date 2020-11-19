شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تفاجئ مروة عبد المنعم بالاحتفال بعيد ميلادها بمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة لقاء سويدان، صديقتها الفنانة مروة عبد المنعم بالاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق 18 من شهر نوفمبر، أثناء حضورهما ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وفاجأتها الفنانة لقاء سويدان باحضار تورتة عيد ميلادها، والغناء لها بهذه المناسبة، وسط حضور الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، الفنان نضال الشافعي، الفنان محسن منصور، كما تواجد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في ظل حرصه الشديد علي دعم الشباب ومهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.





مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.