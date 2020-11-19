شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: والدى كان صديق عمرى وعلاقتنا كان دمها خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست عمرو محمود يس، إن والده الفنان الراحل كان صديق عمره، وكانت علاقتهما منذ الصغر علاقة دمها خفيف على حد قوله، وأضاف أبى كان يتمتع بخفة ظل كبيرة بعكس مايظهر على الشاشة وإن كان البعض قد لمس خفة ظله فى بعض أعماله، وكانت نصيحته الدائمة لى منذ الصغر أن أجمع معلومات ودائما كان يعلمنى الإخلاص والتواضع فكان شخص متواضع لأبعد الحدود وأنا أحاول أن أقلده فى ذلك وكان دائما يقول لى أنزل شوية بإحساسك بذاتك .

واضاف السيناريست عمرو محمود يس، خلال لقاءه ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة، أتذكر أثناء طفولتى مشهد راسخ فى ذهنى عندما كنت مع والدى فى السيارة فى بور سعيد وفجأة وجدت أشخاص كثيرة حول السيارة هذا الأمر أصابنى بالذعر ولكننى نظرت فى وجوههم ووجدتهم مبتسمين وقد فهمت أنهم يرحبون بوالدى فى بلده بور سعيد عندها أدركت أن والدى ليس شخص عادى .

وتابع السيناريست عمرو محمود يس، أبى لم يضربنى قط فى حياته، فأتذكر فى مرة خبطنى بالكتاب عندما دخل على وأنا اذاكر مادة النحو وطلب منى إعراب كلمة وكانت والدتى بجانبه فحاولت أن تغششنى فأجبت إجابة خاطئة مما دفعه لذلك، ولكن لم أتذكر أنه قام بضربى خلال حياتى، فالحقيقة كان أب حنون وبالرغم من أننا كنا اصدقاء إلا أننى كنت أخاف منه وخوفى من أن يغضب منى .