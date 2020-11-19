شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجدد تعاونه مع محمود أنور فى ألبومه الجديد بعد نجاح "حبيبى خلاص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني مع الملحن محمود أنور في أغنية جديدة ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذى" وتحمل الاغنية إسم "فى جمال كده" وهى من كلمات حسام سعيد، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم الخميس في الساعه السادسة مساء علي يوتيوب.

ويجدد تامر حسنى تعاونه مع محمود أنور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية "حبيبي خلاص" من ألبوم عمري إبتدى، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك.

من ناحية آخرى تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" الذى طرحها النجم تامر حسنى منذ أسبوع من أكثر من 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وسبق وأعلن النجم تامر حسنى عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرح أغنيته جديدة بعنوان "قولني كلام"، حيث كتب: "استمع الآن لأغنية (قولني كلام) أحدث أغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعة من الآن أغنية كرهتني في الحب".