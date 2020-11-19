شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: أنا زملكاوى وأتمنى تتويج الزمالك باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان أحمد السقا المعروف بانتمائه لنادى الزمالك، جماهير القطبين لنبذ التعصب قبل نهائي أفريقيا الذىة يجمع الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى.

وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوى، مع الإعلامى خالد الغندور، المُذاع على فضائية النادى الأبيض، مساء الأربعاء: "أنا زملكاوى ووالدى كان زملكاويًا، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب الأفريقى، لكن أتمنى من الجماهير من الطرفين أن تحكم العقل وتفتخر بما وصل له فريقها هذا الموسم".

وكشف السقا أنه كان يلعب بنادى الزمالك فى طفولته ولعب فترة أخرى فى نادى الصيد مع بعض نجوم الزمالك.

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.